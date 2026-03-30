11:05, 30 марта 2026Экономика

В российском селе десятки домов ушли под воду

В селе Иркутской области десятки домов затопило талыми водами
Полина Кислицына (Редактор)

В селе Иркутской области десятки домов ушли под воду — их затопило талыми водами. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о населенном пункте Хомутово. По информации губернатора Приангарья Игоря Кобзева, по состоянию на 12:00 понедельника, 30 марта (07:00 мск) талыми водами залило 64 участка и один жилой дом. Помимо этого, от затоплений пострадали деревни Куда, Грановщина, Талька, а также села Урик, Большая Елань, Еланцы и поселок Усть-Ордынский. На опубликованной каналом записи можно увидеть беспрерывную работу спасателей и мотопомп, откачивающих воду.

В связи с паводком в Иркутском округе ввели режим ЧС. На затопленных участках организовали временный объезд. Отмечается, что местные жители не хотят бросать свои хозяйства и не покидают дома.

Ранее сообщалось, что половодье пришло в Московскую область.

