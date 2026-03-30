Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:50, 30 марта 2026Интернет и СМИ

В украинской ПВО обнаружена брешь

ST: Жители Львова недовольны работой украинской ПВО после удара дронов по городу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители украинского Львова остались недовольны работой противоздушной обороны (ПВО) республики после удара дронов по городу накануне. Атака продемонстрировала, что в украиснской обороне есть брешь, пишет The Sunday Times (ST).

«После последней атаки есть ощущение, что нас не защищают должным образом. Почему дроны не сбивают на линии фронта, прежде чем они долетают до города?» — возмутились свидетели недавней атаки.

В статье отмечается, что для местных жителей, которые могли существовать, не обращая внимания на тревоги, «небо, которое раньше считалось безопасным, больше таким не кажется». Город, расположенный в 40 милях от Польши, казался безопасным, однако российский обстрел с применением БПЛА «обнажил новую пугающую реальность для перегруженной украинской системы ПВО».

24 марта удар по Львову пришелся по бывшему монастырю при Бернардинском костеле, который официально принадлежит Львовскому историческому архиву, а на практике используется как место дислокации наемников ВСУ. Уточняется, что в тот день взрывы прогремели преимущественно в центральных районах Тернополя, Львова, Винницы и Ивано-Франковска в непосредственной близости от региональных управлений СБУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok