«Прислали цветы к днюхе». Россия ударила по объектам СБУ к годовщине создания ведомства. Что известно о «привете от ФСБ»?

22 марта директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину о готовности «привести в чувство» украинские спецслужбы, в частности, Службу безопасности Украины (СБУ), в ответ на попытки диверсий на российской территории. Руководитель ФСБ оценил вероятность столкновения с украинскими силовыми структурами по принципу «око за око, глаз за глаз» и допустил применение «специфических мер воздействия» после получения соответствующей оперативной информации.

Конечно, можем [привести их в чувство], в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия Александр Бортников директор ФСБ России

Уже днем 24 марта украинские мониторинговые каналы зафиксировали запуск волны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России по западным регионам страны: взрывы прогремели преимущественно в центральных районах Тернополя, Львова, Винницы и Ивано-Франковска в непосредственной близости от региональных управлений СБУ.

Удары по объектам СБУ были нанесены накануне годовщины ее создания — 25 марта украинская спецслужба официально отметила 34-летие своего существования

Несмотря на то что официально украинские власти не комментируют удары по штаб-квартирам СБУ, чиновники публично высказывают претензии в адрес командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), а российские военкоры отмечают активность, связанную с вероятной эвакуацией раненых офицеров для лечения в Европе. Что известно о «привете от ФСБ», возможных последствиях ударов по объектам СБУ и как Киев грозится ответить на атаку на здания украинской спецслужбы — в материале «Ленты.ру».

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Что известно об ударах по объектам СБУ?

В ночь на 19 марта глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о попадании беспилотника по главному областному управлению СБУ. Здание получило повреждения, однако, по официальной версии, в результате удара жертв и пострадавших не было.

Основной удар по объектам СБУ произошел во второй половине дня 24 марта. Как выяснила «Лента.ру», рядом с местом попадания БПЛА в Ивано-Франковске на пересечении улиц Вячеслава Черновола и Академика Сахарова находится целый квартал зданий, принадлежащих различным украинским силовым структурам. В этом районе находится помещение СБУ, ставшее целью удара, управление Национальной полиции Украины по Ивано-Франковской области, а также здание военно-врачебной комиссии ВСУ.

В Виннице взрыв прогремел на улице Театральной возле городского центрального парка, где расположено областное управление украинской спецслужбы. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», удар по Львову пришелся по бывшему монастырю при Бернардинском костеле, который официально принадлежит Львовскому историческому архиву, а на практике используется как место дислокации наемников ВСУ.

Более 800 БПЛА было запущено ВС России по военным и инфраструктурным объектам Украины в период с 23 по 24 марта, по оценке украинского Telegram-канала «Реальная война». Авторы назвали удар одним из крупнейших за все время специальной военной операции

По мнению военкора Александра Коца, удары по объектам СБУ — это выполненное обещание Александра Бортникова украинским силовикам. Журналист подчеркнул, что прилеты беспилотников могли быть «своеобразным приветом» от российских спецслужб, так как 23 марта они предотвратили запланированный Киевом теракт с использованием оптоволоконных дронов.

Говорил же глава ФСБ, что Россия может привести в чувство украинские спецслужбы. Получите и распишитесь Александр Коц военкор

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что удары по резиденциям украинских спецслужб были нанесены во второй половине дня, а не в традиционное время утренних совещаний — в 9-10 часов утра. Он также предположил, что непосредственно 25 марта офицеры СБУ отправились бы праздновать профессиональный праздник за пределами штаб-квартир.

Я-то думал: почему по СБУ так кучно вчера прилетало? (...) А вчера, во второй половине дня, во многих заведениях этого направления друг друга поздравляли, медали вешали, грамоты давали, начинали бухать…Вот [ВС России] и прислали цветы (намек на БПЛА «Герань» — прим. «Ленты.ру») к днюхе Сергей Лебедев координатор пророссийского подполья

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Что известно о возможных последствиях удара?

По данным Сергея Лебедева, в здании СБУ в Виннице в момент удара находились не только сотрудники спецслужбы, но и представители высшего командного состава ВСУ, а также иностранные военные специалисты. По его словам, не менее семи человек были вывезены в тяжелом состоянии.

В Ивано-Франковске, по утверждению подпольщика, с места удара было эвакуировано не менее 16 раненых, часть из них в тяжелом состоянии. Он также отдельно отметил, что атака была направлена на административный корпус управления СБУ.

В Житомире, как утверждает координатор подполья, погибло не менее шести военнослужащих, еще девять человек были госпитализированы. Также сообщается о поражении гаражей со служебным транспортом и серверов с оперативными базами данных.

Также Сергей Лебедев заявил о гибели трех иностранных офицеров и около 12 сотрудников СБУ в результате удара по объекту в Тернополе. Параллельно ВС России нанесли удар по подстанции «Зборов» мощностью 110 киловатт.

По словам военкора Евгения Поддубного, раненые украинские силовики были эвакуированы бортами санитарной авиации на территорию Польши. В свою очередь, Telegram-канал «Военная хроника» отметил приземление трех транспортных самолетов в польском Жешуве на границе с Украиной в ночь после ударов, предположив, что речь может идти об эвакуации раненых на территории Украины и серьезных потерях в руководящем составе украинских силовых структур или среди иностранных советников.

Это уже выглядит как целенаправленная кампания по обнулению управленческих и цифровых центров. Не просто давление, а последовательное выбивание структуры, которая обеспечивает связь, координацию и контроль внутри системы Сергей Лебедев координатор пророссийского подполья

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Что на Украине говорят об ударах по зданиям СБУ?

Мэр Львова Андрей Садовой после массированного удара высказался об эффективности ПВО ВСУ и военного руководства страны, добавив, что «у него есть очень много вопросов ко всем». Однако после ответной критики со стороны командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, назвавшего украинскую систему ПВО «лучшей на планете Земля», чиновник извинился и назвал свою реакцию «эмоциональной и некорректной».

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о жертвах и пострадавших в результате ударов по объектам СБУ и призвал ведомство не хвастаться попытками атак по территории России. По его мнению, украинская спецслужба сама спровоцировала действия против себя ВС России своими публичными сообщениями о планах ударов по российской инфраструктуре.

Мы сами себя оставили в дураках. (...) Сначала сделайте, масштабируйте, а после расскажите. Но нет же — язык впереди ума Сергей Кривонос генерал ВСУ в отставке

Популярный украинский мониторинговый Telegram-канал «Николаевский Ванек», который связывают с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, признал направленность ударов ВС России на здания СБУ и пообещал новые диверсии украинских спецслужб. «Здесь анонсировать нечего, и так все понятно», — добавил автор.

Исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара назвал атаку на морской порт Усть-Луга в Ленинградской области в ночь на 25 марта «символическим подарком» к годовщине спецслужбы. По его словам, ведомство планирует и дальше организовывать аналогичные удары вглубь территории России.