Бывший СССР
12:21, 25 марта 2026

Военкор рассказал о выполненном главой ФСБ обещании СБУ

Коц: Директор ФСБ Бортников выполнил обещание привести в чувство СБУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские удары по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ) показывают, что директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников выполнил обещание «привести в чувство» украинские спецслужбы. Так произошедшее оценил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он отметил, что удары по СБУ могли быть «приветом» от российских спецслужб, так как накануне они предотвратили запланированный Киевом теракт с использованием оптоволоконных дронов.

«Говорил же глава ФСБ, что Россия может привести в чувство украинские спецслужбы. Получите и распишитесь», — написал военкор.

Директор ФСБ Александр Бортников накануне заявил, что российская сторона способна привести в чувство украинские спецслужбы. Глава ведомства не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь, но назвал их специфическими.

