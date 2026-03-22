В России заявили о возможностях привести в чувства спецслужбы Украины

Бортников: РФ может привести в чувства спецслужбы Украины в «пределах разумного»

Россия может привести в чувства спецслужбы Украины в «пределах разумного». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Конечно, можем, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия», — обозначил Бортников.

Глава ведомства не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь, но назвал их «специфическими». «Вот мы этим и руководствуемся в своей деятельности», — заключил он.

Ранее Бортников заявил, что правоохранительные органы будут бороться с тем, что Киев подсылает российских детей грабить и расправляться с бабушками.