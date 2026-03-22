13:13, 22 марта 2026

Бортников: РФ может привести в чувства спецслужбы Украины в «пределах разумного»
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Россия может привести в чувства спецслужбы Украины в «пределах разумного». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Конечно, можем, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия», — обозначил Бортников.

Глава ведомства не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь, но назвал их «специфическими». «Вот мы этим и руководствуемся в своей деятельности», — заключил он.

Ранее Бортников заявил, что правоохранительные органы будут бороться с тем, что Киев подсылает российских детей грабить и расправляться с бабушками.

    Последние новости

    Дмитриев сделал заявление о роли России на фоне блокировки Ормузского пролива

    В России заявили о возможностях привести в чувства спецслужбы Украины

    Стубб высказался о снятии санкций с России

    В Германии закончились яйца

    Россиянка продала двушку ради инвестиций в Дубай и лишилась всех денег

    В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА

    Выплаты на ремонт по ОСАГО предложили считать по рыночным ценам

    К мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокусе» принесли цветы

    В Польше пассажирский поезд сбил стадо зубров

    Глава UFC оценил решение судей отдать победу россиянину в бою с англичанином

    Все новости
