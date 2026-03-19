19:17, 19 марта 2026

Глава ФСБ России ответил подсылающим российских детей убивать и грабить бабушек

Бортников: Мы боремся с тем, что Киев подсылает детей убивать и грабить бабушек
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Правоохранительные органы будут бороться с тем, что Киев «подсылает российских детей убивать и грабить бабушек». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Бороться, бороться и бороться. Мы это делали и будем делать», — сказал он, назвав тенденцией вербовку Украиной российских детей для покушений.

Генпрокурор России Александр Гуцан заявил, что детей втягивают в преступность не дворовые хулиганы, а профессионально подготовленные военные психологи. По его данным, число подростковых преступлений в 2025 году выросло на десять процентов, а особо тяжких — наполовину.

Кратно выросло число детей, вовлеченных в террористические преступления. Причем они приобретают более агрессивные формы: поджоги, порча и уничтожение военного имущества, транспортной инфраструктуры, трагедии в школах.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре странных шифровки за день

    Все новости
