Бортников: Мы боремся с тем, что Киев подсылает детей убивать и грабить бабушек

Правоохранительные органы будут бороться с тем, что Киев «подсылает российских детей убивать и грабить бабушек». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Бороться, бороться и бороться. Мы это делали и будем делать», — сказал он, назвав тенденцией вербовку Украиной российских детей для покушений.

Генпрокурор России Александр Гуцан заявил, что детей втягивают в преступность не дворовые хулиганы, а профессионально подготовленные военные психологи. По его данным, число подростковых преступлений в 2025 году выросло на десять процентов, а особо тяжких — наполовину.

Кратно выросло число детей, вовлеченных в террористические преступления. Причем они приобретают более агрессивные формы: поджоги, порча и уничтожение военного имущества, транспортной инфраструктуры, трагедии в школах.