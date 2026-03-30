19:46, 30 марта 2026

Внешность Анджелины Джоли на новых фото описали фразой «выглядит потрепанной»

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Внешность американской актрисы, кинорежиссера, фотомодели и общественного деятеля Анджелины Джоли на новых фото описали фразой «выглядит потрепанной». Материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 50-летнюю знаменитость на мероприятии модного бренда Tom Ford в Шанхае, Китай. Она предстала перед камерами в белом шелковом халате марки, распустив окрашенные в блонд волосы. Также звезда подчеркнула глаза черным карандашом и нанесла на губы красную помаду.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Цвет волос ужасен. Из-за него ее кожа выглядит зеленой», «Этот образ ей совсем не подходит. Визуально прибавляет лет 10!», «Плохо сохранилась. Выглядит потрепанной», «Она мне нравится, но этот цвет волос ей совсем не идет», «Кажется изможденной», «Мне столько же лет, сколько ей, и я тоже постоянно выгляжу уставшей. Такова жизнь. А она все еще очень красивая», — заявили юзеры.

В феврале Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы».

