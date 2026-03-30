09:34, 30 марта 2026

Врач раскрыл золотое правило завтрака

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Malakhevich Ekaterina / Shutterstock / Fotodom

Врач Эрик Вердин раскрыл золотое правило завтрака, благодаря которому человек останется сытым надолго, поэтому не будет перекусывать вредными продуктами. Его слова приводит издание HuffPost.

«Худшее, что вы можете съесть, — это тарелка хлопьев с апельсиновым соком», — предупредил Вердин. Такое сочетание вредно для организма из-за высокого содержания сахара. Золотое правило завтрака заключается в отсутствии сладостей в первый прием пищи, таких как пирожные или йогурт с фруктами, пояснил доктор.

Вместо этих продуктов Вердин предложил употреблять по утрам яйца, авокадо, лосось и цельнозерновой хлеб. В результате человек получит сразу белки, полезные жиры и клетчатку. Последняя, по его словам, важна для поддержания здоровья пищеварительной системы, поскольку она питает полезные бактерии в кишечнике.

Ранее диетолог Софья Кованова перечислила самые полезные весенние овощи. Так, она посоветовала в это время года добавить в рацион капусту.

