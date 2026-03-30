09:32, 30 марта 2026

ВС России ударили по Гостомелю

Лебедев: ВС России уничтожили систему ПВО ВСУ в районе аэродрома Гостомель
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили систему противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе аэродрома Гостомель в Киевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Есть склады с ракетами. Сообщают, что была уничтожена минимум одна система», — рассказал подпольщик.

По информации Лебедева, ВС России нанесли удар в районе 11:28 мск 29 марта по территории воинской части ВСУ с позициями для ракетных систем ПВО в районе села Балановка. Предположительно, под удар мог попасть зенитный ракетный комплекс Patriot или другая аналогичная система.

Ранее военблогер с позывным Ветеран, ведущий канал «Zаписки Vетерана», опубликовал архивное видео высадки российского десанта под Киевом в начале специальной военной операции. На представленном видео показывается бой на аэродроме Гостомель 24 февраля 2022 года..

