Опубликованы архивные кадры высадки десанта под Киевом в начале СВО

Появилось архивное видео высадки десанта на аэродроме Гостомель в начале СВО

Появилось архивное видео высадки российского десанта под Киевом в начале специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры опубликовал военблогер с позывным Ветеран, ведущий канал «Zаписки Vетерана» в Telegram.

На представленном видео показывается бой на аэродроме Гостомель. Ролик начинается с кадров в вертолете. Затем десантники с боем высаживаются и занимают позиции.

Помимо того, на кадрах можно увидеть столбы дыма от взорванной техники.

24 февраля 2022 года началась спецоперация. На следующий день Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России провели успешную операцию по высадке десанта у аэродрома Гостомель. По данным ведомства, в операции задействовали свыше 200 российских вертолетов.

Во время боестолкновения, по словам экс-начальника управления армейской авиации генерал-лейтенанта Анатолия Сурцукова, ВС России потеряли два ударных вертолета прикрытия — один Ми-35 и один Ка-52. При этом военнослужащий также посчитал, что российские войска тогда выполнили свою задачу.