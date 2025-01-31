Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

Генерал Сурцуков заявил об участии 200 вертолетов в высадке десанта под Киевом

Бывший начальник управления армейской авиации генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков рассказал подробности высадки десанта на аэродроме Гостомель под Киевом в начале спецоперации (СВО).

По его словам, в операции по высадке десанта, происходившей 24 февраля 2022 года, участвовало более 200 вертолетов одновременно с российской стороны.

Сурцуков подчеркнул, что не был потерян ни один транспортно-десантный вертолет с военными на борту. Вооруженные силы России тогда потеряли только два ударных вертолета прикрытия — один Ми-35 и один Ка-52.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Генерал-лейтенант посчитал, что ВС РФ тогда выполнили свою задачу, а также указал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) за все время не удалось осуществить ни одной крупной десантной операции.

Участник операции вспоминал, что российские войска удерживали превосходящие силы ВСУ

Ранее участник этой высадки в Гостомеле рассказывал, что небольшая группа десантников на протяжении нескольких часов удерживала превосходящие силы украинских войск до подхода основных российских сил.

Он признавался, что допускал, что не вернется оттуда. Военнослужащий смог пережить тот бой, однако в ходе СВО получил травму, которая не позволила ему продолжить службу в строевых частях. Сейчас боец нашел работу «на гражданке».

Путин заявлял, что отвести войска от Киева после высадки Россию уговорил Запад

Президент РФ Владимир Путин высказался, что Россию попросили отвести свои войска из-под Киева в 2022 году лидеры стран Европы, чтобы Украина взамен подписала мирное соглашение.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор <...> с пистолетом у виска. Да хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева», — рассказал глава государства.

По словам Путина, российская сторона понимала, что возможен обман, но выбрала путь недопущения серьезного кровопролития. Вывод войск из-под Киева начался в конце марта, а закончился 4 апреля, часть подразделений ушла через Белоруссию, часть — напрямую в РФ.