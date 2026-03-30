Зеленский объявил о поиске замены Patriot

17:49, 30 марта 2026Бывший СССР

Зеленский: Украина ведет переговоры по альтернативе PAC-3
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина ведет переговоры по альтернативе PAC-3 — улучшенной версии американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Не Украине только, но и миру надо искать альтернативу как можно скорее. И мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность», — сообщил политик.

Зеленский не назвал страны, с которыми ведутся переговоры. Он уточнил, что объявит о них так скоро, как Киев достигнет результата с ними.

Министр обороны Украины Михаил Федоров накануне сообщил, что в стране начала работать частная противовоздушная оборона. По его словам, одна из частных компаний подготовила свою группу и якобы уже сбила несколько беспилотников в Харьковской области.

