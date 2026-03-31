Создан смартфон с рекордным экраном

Digital Trends: Смартфон Iqoo 16 получит рекордную частоту экрана 185 герц

Китайская компания Iqoo представит смартфон, который получит экран с поддержкой рекордной частоты. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты медиа сослались на известного инсайдера под ником Smart Pikachu. Тот рассказал, что китайская фирма Iqoo готовит новый флагманский аппарат. Модель, которая придет на смену Iqoo 15, получит дисплей с частотой 185 герц. Для сравнения, предшественник имел экран на 144 герц, а частота работы дисплея большей части смартфонов на рынке ограничена 120 герцами.

Специалисты объяснили, что высокая частота позволит более плавно отображать динамичный контент — в первую очередь, интерфейс смартфона и игры. «С предполагаемой частотой обновления 185 Гц Iqoo 16 выходит на неизведанную территорию», — заметили авторы. Однако они уточнили, что далеко не все приложения будут отображаться с повышенной частотой — большая часть программ будет работать с частотой 60-120 герц.

Также источники рассказали, что аппарат будет иметь OLED-дисплей с разрешением 2К, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Топовый китайский девайс будет стоить около 725 долларов (59 тысяч рублей). Сроки выхода устройства не раскрываются.

Ранее журналисты издания BGR объяснили, почему прозрачные чехлы для смартфонов со временем начинают желтеть. Этот процесс происходит из-за окисления и воздействия ультрафиолета.