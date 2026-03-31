Названа причина желтения чехлов для смартфонов

BGR: Желтение прозрачных чехлов для смартфонов неизбежно, но его можно замедлить

Журналисты издания BGR объяснили, почему прозрачные чехлы для смартфонов со временем начинают желтеть. Материал доступен на сайте медиа.

По словам авторов, прозрачные чехлы из-за своей невысокой стоимости являются крайне популярными аксессуарами для смартфонов. Однако со временем они могут пожелтеть. Специалисты назвали главными причинами, по которым чехол может поменять свой цвет, окисление и воздействие ультрафиолетового излучения.

В материале отмечается, что большинство чехлов на рынке изготавливают из силикона или термопластичного полиуретана. «Эти материалы хорошо защищают ваш телефон, так как они, как правило, прочные и удобны в использовании, но подвержены воздействию внешних факторов окружающей среды, а именно окислению», — заметили авторы. Кроме того, структуру материалов может медленно уничтожать солнечный свет и УФ-излучение.

«К сожалению, чем чаще вы пользуетесь прозрачным чехлом для телефона, тем больше вероятность того, что он пожелтеет», — подчеркнули специалисты, назвав смену цвета прозрачного чехла неизбежной. Табачный дым, чистящие спреи и загрязняющие вещества в воздухе ускоряют процесс окисления.

Журналисты подытожили, что процесс желтения можно замедлить, если время от времени мыть чехлы в теплой воде с небольшим количеством средства для посуды.

