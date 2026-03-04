Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:31, 4 марта 2026Наука и техника

Названа разница между дешевыми и дорогими смартфонами

В BGR назвали главными признаками дорогого смартфона чип, память и дисплей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания BGR перечислили детали, которыми отличаются дорогие и доступные смартфоны. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов заметки, главное отличие между флагманским и дешевым телефоном заключается в классе и мощности процессора. Также имеет значение оперативная память и графический ускоритель. Самыми распространенными моделями чипов для премиальных гаджетов они назвали Snapdragon, Tensor, Exynos и Dimensity.

Журналисты подчеркнули, что флагманы обычно имеют не меньше 12 гигабайт оперативной памяти — это позволяет им быстро работать и держать в фоне несколько приложений. В свою очередь, устройство с 4 гигабайтами оперативной памяти может тормозить и не будет открывать несколько приложений одновременно. Дополнительным признаком дорогого девайса назвали высококлассный дисплей.

Также часто дешевые модели выпускаются с посредственной камерой, тогда как флагманы получают несколько объективов, которые снимают на уровне профессиональных фотоаппаратов.

В конце специалисты отметили, что в базовых задачах дорогие и дешевые устройства могут работать примерно одинаково. По их словам, если потребитель планирует использовать телефон для звонков и соцсетей, то можно не тратиться на флагманский аппарат.

В начале марта Google исправила более 100 уязвимостей в смартфонах под управлением Android. Самой опасной назвали уязвимость CVE-2026-21385, связанную с процессорами Qualcomm.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    Конфликту Ирана и США предрекли долгое продолжение

    Одна из лучших авиакомпаний мира приостановила все рейсы из-за конфликта в Иране

    Катар объявил чрезвычайное положение

    Российского блогера захотели объявить в международный розыск

    Поклонская показала новый образ

    Госдуме предложили ввести еще один запрет для водителей

    У Индии возникла проблема с импортом российской нефти

    Российский депутат резко заболел после открытой на пару с пчеловодом фермы

    Последствия пересмотра бюджетного правила для России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok