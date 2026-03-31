Россияне заработали 100 миллионов рублей на продажах товаров в соцсети

Авторы «ВКонтакте» заработали 100 млн рублей на продажах товаров через шопсы

Создатели контента в социальной сети «ВКонтакте» заработали 100 миллионов рублей за шесть месяцев работы программы монетизации шопсов — публикаций с товарными карточками и ссылками, которые позволяют пользователям заниматься шопингом в соцсети. Об этом «Ленте.ру» стало известно из пресс-релиза компании.

«ВКонтакте» запустила реферальную программу в октябре 2025 года. Авторы сообществ и личных профилей рекомендуют товары в постах и клипах и получают процент с каждой продажи по ссылке. Самый популярный клип с товаром собрал 19,2 миллиона просмотров, в результате чего было сделано 4100 заказов.

90 миллионов рублей из общей суммы пришлось на авторов, которые публикуют шопсы еженедельно. В топ категорий вошли «Красота и здоровье», «Дом и дача», «Продукты питания», «Бытовая техника» и «Детские товары». Самыми дорогими проданными товарами стали игровой ноутбук, смартфон, телевизор, видеокарта и монитор.

«Цель реферальной программы — дать возможность каждому талантливому автору монетизировать свой авторитет и экспертизу. Размер дохода зависит от самого креатора: чем ценнее его рекомендации для аудитории, тем выше продажи. Текущие результаты показывают, что самые активные авторы способны привлекать внимание к товарам и стимулировать продажи на миллионы рублей. И это только начало: мы планируем расширять возможности партнерства авторов и предпринимателей, увеличивая их доходы», — прокомментировал директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

Ранее стало известно, что российские пользователи стали в два раза чаще выбирать вход на сайты по лицу и отпечатку пальца. Рост фиксируется в сервисе авторизации VK ID, который используют 133 миллиона человек в месяц.