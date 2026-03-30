Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 30 марта 2026Мир

Белый дом раскрыл крайний срок заключения сделки с Ираном

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном в течение недели, до 6 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, ее слова приводит РИА Новости.

«Я знаю, что президент установил крайний срок до 6 апреля, то есть всего через одну неделю», — сказала чиновница.

Ранее Левитт сообщила, что США продолжают переговоры с Ираном, и они идут хорошо. При этом она обвинила иранскую сторону в том, что их публичные заявления отличаются от того, что происходит на самом деле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России хотят ввести лимит на VPN-трафик. Что это значит и сколько будет стоить каждый лишний гигабайт?

    В Подмосковье зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян

    Украинский военный назвал освобождением попадание в российский плен

    Названы ожидаемые авторы голов в составе сборной России в матче с Мали

    Москвичей предупредили о проснувшихся гадюках

    Возможный агент «Моссада» смог сбежать от «Хезболлы» и спрятался в посольстве Украины

    США предрекли опустошение арсенала

    В России нашли действенный способ убрать подростков на питбайках с дорог

    Белый дом раскрыл крайний срок заключения сделки с Ираном

    Главком ВСУ высказался об уклонистах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok