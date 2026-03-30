Белый дом раскрыл крайний срок заключения сделки с Ираном

Левитт: Трамп хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля

Президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном в течение недели, до 6 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, ее слова приводит РИА Новости.

«Я знаю, что президент установил крайний срок до 6 апреля, то есть всего через одну неделю», — сказала чиновница.

Ранее Левитт сообщила, что США продолжают переговоры с Ираном, и они идут хорошо. При этом она обвинила иранскую сторону в том, что их публичные заявления отличаются от того, что происходит на самом деле.