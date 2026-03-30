21:07, 30 марта 2026Мир

Белый дом рассказал о ходе переговоров с Ираном

Левитт заявила, что переговоры между США и Ираном идут хорошо
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США и Иран продолжают переговоры, процесс идет хорошо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует ТАСС.

По словам чиновницы, американские войска по-прежнему наносят удары по Исламской Республике, и именно по этой причине Тегеран настроен на переговоры. «Неудивительно, что оставшиеся представители режима все более стремятся ... сесть за стол переговоров, пока у них еще есть такая возможность», — пояснила Левитт.

Она также отметила, что публичные заявления иранской стороны сильно отличаются от того, что происходит на самом деле. Более того, до Вашингтона Тегеран якобы доносит сообщения, которые отличаются от публичной риторики.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любые провокации в Ормузском проливе усугубят ситуацию.

