Иран выступил с предупреждением об Ормузском проливе

Глава МИД Ирана Аракчи: Любые провокации в Ормузском проливе усугубят ситуацию

Любые провокации, которые будут предприниматься в Ормузском проливе, рискуют усугубить ситуацию в этом регионе. Такое предупреждение высказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, передает Tasnim.

«Аракчи (...) добавил, что Ормузский пролив закрыт для судов сторон, участвующих в военной агрессии против Ирана (...). Он также подчеркнул: любые провокационные действия агрессоров и их сторонников, в том числе в Совете Безопасности ООН, в связи с ситуацией в Ормузском проливе лишь усложнят обстановку», — отмечается в публикации.

Как сообщает агентство, французский министр иностранных дел, в свою очередь, подтвердил позицию Парижа, выступив против «навязанной войны против Ирана и нападений на гражданские объекты».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, у американской администрации есть несколько вариантов действий предотвращения такого сценария.

26 марта президент России Владимир Путин призвал российские компании аккуратно использовать нефтегазовые сверхдоходы, которые возникли из-за операции против Ирана и перекрытия Ормузского пролива.