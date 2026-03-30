Новые правила рассрочки, ограничения Apple ID и ипотека только с белой зарплатой. Что изменится в России с 1 апреля?

В России с 1 апреля произойдет ряд законодательных и нормативных изменений, которые затронут миллионы жителей страны. В частности, традиционно будут проиндексированы социальные пенсии и ряд других выплат, микрофинансовые организации ждут новые ограничения при выдаче займов, при одобрении ипотеки перестанут учитывать серые доходы, а вывоз наличных в некоторые бывшие советские республики серьезно ограничат. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Ипотеку смогут взять только россияне с белой зарплатой

Центробанк запретил учитывать серые доходы заемщика при выдаче ипотечного кредита. По новым правилам оценки долговой нагрузки заемщиков для подтверждения доходов через выписку со счета будут учитываться только официальная зарплата, пенсия, социальные выплаты и доход от аренды.

Другие источники дохода — например, проценты по вкладу или доход от ценных бумаг — придется подтверждать отдельными документами. Индивидуальным предпринимателям потребуется подтверждать собственный доход не справками, выданными самим себе, как раньше, а используя налоговые декларации или книгу учета доходов и расходов.

Рассрочку будут давать по новым правилам

Новый закон о деятельности сервисов рассрочки ужесточит требования к операторам и введет дополнительные гарантии для потребителей. В частности, компании, предоставляющие услугу оплаты в рассрочку, должны иметь минимальный капитал в размере пяти миллионов рублей и состоять в специальном реестре Банка России.

Особенно популярны рассрочки на маркетплейсах, отмечает юрист Татьяна Лахтина. Чаще всего их предоставляют специальные сервисы, реже — банки. Каждый оператор рассрочки работает по своим правилам. Вступающие в силу нововведения означают, что больше они не смогут устанавливать разные цены на товары, работы или услуги одного вида при оплате в рассрочку.

Срок предоставления рассрочки теперь не может быть более полугода, а с 1 апреля 2028 года — не более четырех месяцев. При этом, если сумма превышает 50 тысяч рублей, оператор обязан поставить в известность бюро кредитных историй (БКИ). Также запрещены скрытые комиссии и проценты, а стоимость товара должна быть равна сумме рассрочки. Потребитель же вправе в любое время досрочно погасить долг.

Теперь при рассрочке с суммой больше 50 тысяч рублей информация будет передана в БКИ, и при получении других кредитов и ипотеки любые просрочки по такой рассрочке (более 50 тысяч рублей) будут влиять на кредитную историю Петр Щербаченко экономист

Как уточнил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, порог в размере 50 тысяч рублей привязан к суммарным обязательствам перед конкретным оператором. Иными словами, если покупатель оформит в рассрочку покупку одного товара за 40 тысяч рублей и через месяц совершит еще одну покупку за 15 тысяч у того же оператора сервиса, информация уйдет в БКИ.

Микрозаймы станут дешевле

Также ужесточаются условия работы микрофинансовых организаций (МФО), специализирующихся на выдаче займов сроком до одного года под высокий процент. Теперь максимальная переплата при возврате долга не может превышать 100 процентов от ссуженной суммы. Ранее этот показатель составлял 130 процентов.

Важное уточнение: лимит в размере 100 процентов — это предельная сумма всех процентов, штрафов и комиссий за весь срок кредита. И если заемщик добросовестно и в срок погашает задолженность, ему придется переплачивать меньше

На практике это означает, что, одолжив клиенту, например, 10 тысяч рублей, МФО сможет получить обратно не более 20 тысяч, включая все проценты и штрафы.

Также с 1 октября 2026 года МФО не смогут выдавать новый микрозаем, если у заемщика уже есть два действующих кредита или займа с полной стоимостью свыше 200 процентов годовых. А с 1 апреля 2027 года их количество сократится до одного.

Пополнять баланс Apple ID может стать сложнее

С 1 апреля пользователям iPhone в России могут запретить пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Как утверждают СМИ, эту возможность Минцифры обсудило на совещании «Большой четверки» 28 марта.

Источник РИА Новости в правительстве заявил, что упущенная из-за ограничения выгода должна побудить компанию Apple соблюдать российские законы. Он напомнил, что Apple игнорирует требование российских властей об установке RuStore и не выполняет просьбы Роскомнадзора удалить из магазина приложений VPN-сервисы. Именно на них, по словам источника, приходится более 80 процентов всех покупок.

Появится новый ГОСТ

Росстандарт впервые принял ГОСТ, регламентирующий требования к территориям, предназначенным для выгула собак. На него обязаны ориентироваться органы местного самоуправления, проектировщики, застройщики, управляющие компании, а также кинологические и экспертные организации.

ГОСТ обязывает обустраивать не менее одной дрессировочной площадки в городах численностью от 10 до 100 тысяч жителей, а также одну игровую площадку на 10 тысяч жителей. Минимальная площадь игровой территории должна составлять 200 квадратных метров, а дрессировочной — 1,5 тысячи квадратных метров. Покрытия площадок должны быть травмобезопасными. Также в документе установлены требования к освещению, зонированию, установке оборудования для владельцев и препятствий для собак.

Вывоз наличных из России ограничат

Физическим лицам запретят вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные деньги в рублях в размере, превышающем эквивалент 100 тысяч долларов США по курсу Центробанка на дату вывоза. Для юридических лиц и ИП такой запрет действует независимо от суммы. Исключение — провоз наличных через российские международные аэропорты с выпиской из банка о снятии денег со счета. Без ограничений вывозить валюту за границу разрешено только банкам.

По словам экономиста Алексея Зубца, так государство пытается бороться с легализацией незаконных доходов. Вывоз наличных в страны, где «фактически существует параллельное хождение рублей и местной валюты», экономист называет одним из распространенных способов легализации средств. «Там с их помощью можно "замутить" какой-то бизнес, выручку от которого, на сей раз абсолютно легальную, не составит сложности перевести в безналичной форме на счета в России, — пояснил Зубец. — Указав, что это доход от деятельности в стране ЕАЭС».

Останавливаться в гостиницах станет проще

Заселиться в гостиницу можно будет без предъявления бумажного документа. Для подтверждения личности потребуется мобильное приложение «Госуслуги». Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность, можно будет предъявить прямо с экрана смартфона.

Новые правила действуют для регистрации в гостинице, санатории, кемпинге, доме отдыха, пансионате, на турбазе или в ином подобном учреждении.

Детей начнут записывать в первые классы

С 1 апреля школы начинают принимать заявления родителей о зачислении детей в первый класс. На первом этапе, который продлится до 30 июня, приоритет имеют те, кто хочет отдать ребенка в школу по месту жительства, а также льготники.

Возможность поступления в учебное заведение не по месту жительства откроется с 6 июля при условии наличия свободных мест. Заявление можно подать через «Госуслуги», а также лично либо заказным письмом.

Пенсии некоторых россиян вырастут

Размер индексации социальных пенсий составит 6,8 процента. Такие выплаты получат граждане, у которых не хватает стажа для назначения страховой пенсии, люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

На те же 6,8 процента повысят пенсии военнослужащим, проходившим службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и осажденного Сталинграда, летчикам-испытателям и космонавтам, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей.