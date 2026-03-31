Добивание ахматовцами брошенного в туалете бойца ВСУ попало на видео

Глава ЧР Кадыров показал добивание ахматовцами брошенного сослуживцами бойца ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры добивания ахматовцами брошенного сослуживцами в туалете бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео Кадыров опубликовал в Telegram.

На выложенные кадры с дрона-разведчика попало, как группа украинских военных перемещается посреди частной жилой застройки. Вблизи от них взрывается снаряд, выпущенный бойцами спецназа «Ахмат». Бежавший последним солдат ВСУ падает — вероятно, он получил осколочное ранение — а его сослуживцы продолжают движение.

Раненый украинский военный отползает в ближайшее укрытие, которым оказалось, как это сформулировал Рамзан Кадыров, «уличное санитарное сооружение». После этого ахматовцы направляют в туалет, где прятался украинский военный, беспилотник-камикадзе, и постройку из кирпича уничтожает взрывом.

«Прямое попадание привело к полному разрушению выбранного укрытия, а цель ликвидирована», — подытожил Кадыров.

Ранее сообщалось, что ахматовцы взорвали черный полиэтиленовый мешок с бойцами ВСУ и сняли это на видео.