Россия
12:14, 31 марта 2026Россия

Добивание ахматовцами брошенного в туалете бойца ВСУ попало на видео

Глава ЧР Кадыров показал добивание ахматовцами брошенного сослуживцами бойца ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры добивания ахматовцами брошенного сослуживцами в туалете бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео Кадыров опубликовал в Telegram.

На выложенные кадры с дрона-разведчика попало, как группа украинских военных перемещается посреди частной жилой застройки. Вблизи от них взрывается снаряд, выпущенный бойцами спецназа «Ахмат». Бежавший последним солдат ВСУ падает — вероятно, он получил осколочное ранение — а его сослуживцы продолжают движение.

Раненый украинский военный отползает в ближайшее укрытие, которым оказалось, как это сформулировал Рамзан Кадыров, «уличное санитарное сооружение». После этого ахматовцы направляют в туалет, где прятался украинский военный, беспилотник-камикадзе, и постройку из кирпича уничтожает взрывом.

«Прямое попадание привело к полному разрушению выбранного укрытия, а цель ликвидирована», — подытожил Кадыров.

Ранее сообщалось, что ахматовцы взорвали черный полиэтиленовый мешок с бойцами ВСУ и сняли это на видео.

