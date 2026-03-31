Раскрыты подробности о прениях Ларисы Долиной с мошенниками

Суд начнет слушать дело Долиной о взыскании 176 млн рублей с аферистов 30 апреля

Балашихинский суд Московской области начнет рассматривать иск певицы Ларисы Долиной 30 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

Певица требует взыскать с четырех фигурантов уголовного дела, осужденных за мошенничество с ее квартирой в Хамовниках, более 176 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. По данным агентства, накануне состоялась предварительная беседа по иску. Ответчиками по делу проходят Артур Каменецкий и другие лица, признанные судом виновными в хищении недвижимости артистки.

При этом ранее Shot сообщал, что исковые требования Долиной были снижены с 176 миллионов рублей до 114. Часть из этих денег суд обязал фигурантов дела о мошенничестве вернуть артистке до первого судебного заседания.