17:13, 31 марта 2026

Раскрыты подробности о прениях Ларисы Долиной с мошенниками

Суд начнет слушать дело Долиной о взыскании 176 млн рублей с аферистов 30 апреля
Варвара Митина (редактор)

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

Балашихинский суд Московской области начнет рассматривать иск певицы Ларисы Долиной 30 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

Певица требует взыскать с четырех фигурантов уголовного дела, осужденных за мошенничество с ее квартирой в Хамовниках, более 176 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. По данным агентства, накануне состоялась предварительная беседа по иску. Ответчиками по делу проходят Артур Каменецкий и другие лица, признанные судом виновными в хищении недвижимости артистки.

При этом ранее Shot сообщал, что исковые требования Долиной были снижены с 176 миллионов рублей до 114. Часть из этих денег суд обязал фигурантов дела о мошенничестве вернуть артистке до первого судебного заседания.

