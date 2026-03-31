Лариса Долина победила в суде

Балашихинский суд Московской области обязал мошенников вернуть певице Ларисе Долиной 62 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, исковые требования певицы были снижены с 176 миллионов рублей до 114. Часть из этих денег суд обязал фигурантов дела о мошенничестве вернуть артистке до первого судебного заседания.

Ранее сообщалось, что Долина потребовала от обманувших ее 176 миллионов рублей. Иски были поданы к Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой, которые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что они входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков. Их жертвой в том числе стала Лариса Долина — певицу убедили оформить якобы фиктивную сделку с квартирой и перевести деньги на «безопасные счета».

Механизм взыскания объяснил адвокат Станислав Вершинин. По его словам, бухгалтерия колонии, где будут отбывать наказание и работать осужденные, сможет каждый месяц удерживать до 50 процентов от их зарплаты.