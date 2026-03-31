ЕС признал отсутствие хороших новостей по кредиту для Украины

Каллас: У ЕС нет хороших новостей по кредиту для Украины

У Европейского союза (ЕС) нет «хороших новостей» по предоставлению кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводятся на официальном сайте объединения.

По словам Каллас, ЕС столкнулся с «некоторыми препятствиями» на пути к выдаче кредита и принятию 20-го пакета антироссийских санкций.

«Работа по преодолению этих препятствий продолжается, но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей, и я не могу сообщить, что кредит будет предоставлен», — подчеркнула глава евродипломатии.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.