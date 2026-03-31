Европейцев призвали меньше летать на самолетах

ЕК призвала граждан сократить поездки во избежание дефицита энергоносителей

Европейская комиссия (ЕК) призвала граждан сократить поездки, чтобы избежать дефицита энергоносителей. Об этом пишет Politico.

Уточняется, что письмо с такой просьбой отправил министрам энергетики государств-членов Европейского союза (ЕС) еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Он выразил опасения, что конфликт в Персидском заливе приведет к полномасштабному кризису энергоснабжения с серьезными последствиями для мировой экономики.

«Это может означать, что правительства попросят граждан меньше ездить на автомобилях или летать на самолетах, чтобы сэкономить топливо для более важных целей, как это уже происходит в некоторых азиатских странах», — говорится в публикации.

В источнике также сказано, что 31 марта министры энергетики европейских стран проведут экстренное совещание для обсуждения способов решения энергетического кризиса.

Ранее Йоргенсен заявил, что призыв бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера вернуться к импорту дешевых российских энергоносителей — это ошибка. По его мнению, ЕС не должен снова начинать их закупать.