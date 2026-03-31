08:11, 31 марта 2026

Politico: Франция решила подготовиться к войне с Россией
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Globallookpress.com

Заместитель начальника французских военно-воздушных сил Доминик Тардиф заявил о необходимости готовить ВВС страны к потенциальному конфликту с Россией. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

«Не исключено, что Россия проверит НАТО на прочность в период с 2028 по 2029 год», — сказал Тардиф, повторив предупреждения других военных и разведчиков. Он пояснил, что французские летчики могут оказаться «на передовой с первого дня» в случае проблем на восточном фланге альянса.

По словам заместителя командующего, страны Балтии не располагают собственной истребительной авиацией, а возможности Румынии ограничены. Поэтому западноевропейские страны, включая Францию, должны быть готовы к тому, что начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон назвал «шоком».

В конце февраля стало известно, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на крупнейший нефтеналивной порт Балтики

    В Финляндии оценили готовность к войне

    Стало известно о возможном использовании ВСУ неба над НАТО для новой атаки по Ленобласти

    В Киев прибыли Кая Каллас и представители правительств стран Евросоюза

    Секс-работница назвала лучший тип клиентов

    В России захотели ввести второй обязательный иностранный язык в школах

    Франция заявила об извлечении уроков из СВО

    Россию накрыла аномалия

    Во Франции указали на преимущество России в конфликте с Украиной

    Глава МИД Финляндии прокомментировала инцидент с украинскими дронами

    Все новости
