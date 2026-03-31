Politico: Франция решила подготовиться к войне с Россией

Заместитель начальника французских военно-воздушных сил Доминик Тардиф заявил о необходимости готовить ВВС страны к потенциальному конфликту с Россией. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

«Не исключено, что Россия проверит НАТО на прочность в период с 2028 по 2029 год», — сказал Тардиф, повторив предупреждения других военных и разведчиков. Он пояснил, что французские летчики могут оказаться «на передовой с первого дня» в случае проблем на восточном фланге альянса.

По словам заместителя командующего, страны Балтии не располагают собственной истребительной авиацией, а возможности Румынии ограничены. Поэтому западноевропейские страны, включая Францию, должны быть готовы к тому, что начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон назвал «шоком».

