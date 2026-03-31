14:21, 31 марта 2026

ФСБ задержала нового руководителя «Башкиравтодора»

ФСБ вывела из здания «Башкиравтодора» Ликомаскина
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Уфе силовики пришли к новому руководителю «Башкиравтодора». Об этом пишет UFA1.RU.

Александр Ликомаскин, назначенный временно исполняющим обязанности гендиректора всего три недели назад, был выведен из здания предприятия сотрудниками ФСБ.

Ликомаскин сменил Ильдара Юланова, осужденного за хищения и при этом, по данным источника, уже успел вступить в конфликт с конкурсным управляющим компании Олегом Рыкусом. Сам Рыкус, комментируя ситуацию, заявил о своей непричастности и прервал разговор.

Официальных комментариев ни от компании, ни от силовых структур не поступало.

Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 190 миллионов рублей бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, подкупившего экс-сотрудника регионального управления ФСБ России Артема Шунайлова.

