Россиянам дали инструкцию на случай столкновения с гадюкой

Серпентолог Черлин: Гадюка никогда не нападает первой

Столкнувшись с гадюкой, нужно действовать аккуратно. Змея никогда не нападает первой, напомнил в беседе с НСН эксперт-серпентолог Владимир Черлин.

В Подмосковье обитают два вида змей — обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Укус последней может спровоцировать отек, сильную боль, тошноту и аллергическую реакцию и в редких случаях привести к летальному исходу, в особенности у детей и пожилых. Гадюку можно встретить у реки, в овраге, среди камней и под дачными домами. Наткнуться на гадюку можно и в лесу, поэтому перед тем, как идти в чащу, Черлин советует надеть ботинки или сапоги.

«При встрече со змеей самое главное — ничего не делать», — рекомендует специалист. Если змея расценит действия человека как нападение, то может укусить в целях самозащиты. Укус может также последовать, если на змею случайно наступили, потревожили или ткнули в нее палкой — этим нередко балуются дети. Заметив змею, приближаться к ней не стоит. Лучше оставаться от нее в паре метров и ждать, пока она не скроется из виду, резюмировал он.

Ранее о пробуждении гадюк предупредили жителей Подмосковья. Пресмыкающихся уже заметили под Звенигородом.