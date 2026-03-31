17:36, 31 марта 2026

Россиянам дали инструкцию на случай столкновения с гадюкой

Серпентолог Черлин: Гадюка никогда не нападает первой
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Столкнувшись с гадюкой, нужно действовать аккуратно. Змея никогда не нападает первой, напомнил в беседе с НСН эксперт-серпентолог Владимир Черлин.

В Подмосковье обитают два вида змей — обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Укус последней может спровоцировать отек, сильную боль, тошноту и аллергическую реакцию и в редких случаях привести к летальному исходу, в особенности у детей и пожилых. Гадюку можно встретить у реки, в овраге, среди камней и под дачными домами. Наткнуться на гадюку можно и в лесу, поэтому перед тем, как идти в чащу, Черлин советует надеть ботинки или сапоги.

«При встрече со змеей самое главное — ничего не делать», — рекомендует специалист. Если змея расценит действия человека как нападение, то может укусить в целях самозащиты. Укус может также последовать, если на змею случайно наступили, потревожили или ткнули в нее палкой — этим нередко балуются дети. Заметив змею, приближаться к ней не стоит. Лучше оставаться от нее в паре метров и ждать, пока она не скроется из виду, резюмировал он.

Ранее о пробуждении гадюк предупредили жителей Подмосковья. Пресмыкающихся уже заметили под Звенигородом.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    Результаты российского «Биона-М» № 2 обнародуют

    Российский школьник устроил заплыв по реке в ванне и попал на видео

    Зеленский анонсировал встречу с США по мирному процессу

    Получившим оповещение от Реестра воинского учета напомнили правила выдачи повесток

    В Москве раскрыли зарплату дегустатора чая

    Мэр российского города опроверг данные об эвакуации после мощного взрыва на химзаводе

    На Украине оценили отказ гимнастки из России повернуться к флагам во время гимна их страны

    Туристы проснулись от шипящей возле их голов кобры в отеле Таиланда и сняли ее на видео

    Россиянам дали инструкцию на случай столкновения с гадюкой

    Все новости
