14:33, 31 марта 2026Мир

Глава МИД Венгрии отреагировал на публикацию его разговора с Лавровым

Сийярто не видит проблемы в публикации его телефонного разговора с Лавровым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не видит проблемы в публикации его телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня "разведчики" сделали очередное "важное открытие": они доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону… Отличная работа!» — написал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, политика Европейского союза (ЕС) в отношении России является провальной и наносит больше вреда ЕС, чем России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что чуть не умер со смеху из-за обвинений главы венгерского МИД в шпионаже. Он отметил, что даже на встречах министров и премьер-министров присутствуют смартфоны и люди используют их во время обсуждений.

Тем не менее 31 марта в сети появилась запись телефонного разговора Сийярто и Лаврова. На опубликованных в зарубежных СМИ аудиозаписях, в частности, министры обсуждают прошедший визит венгерского министра в Петербург, а также возможность отмены санкций против российских граждан.

    Последние новости

    Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

    Осужденному из-за двух песен доценту Бауманки утвердили приговор

    В России нашли подтверждение пропуска дронов ВСУ Латвией

    На судоремонтную базу в Крыму наведались военные следователи

    Трамп ответил на одно решение Франции фразой «США запомнят»

    У жаловавшегося на боль в животе 37-летнего мужчины нашли опухоль мозга

    В Киеве мужчина отсудил у жены одну силиконовую грудь

    Москвичей предупредили о похолодании

    Названа неочевидная для россиян причина ухода китайских автобрендов с рынка

    Стало известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в российском городе

    Все новости
