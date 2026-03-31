Сийярто не видит проблемы в публикации его телефонного разговора с Лавровым

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не видит проблемы в публикации его телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня "разведчики" сделали очередное "важное открытие": они доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону… Отличная работа!» — написал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, политика Европейского союза (ЕС) в отношении России является провальной и наносит больше вреда ЕС, чем России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что чуть не умер со смеху из-за обвинений главы венгерского МИД в шпионаже. Он отметил, что даже на встречах министров и премьер-министров присутствуют смартфоны и люди используют их во время обсуждений.

Тем не менее 31 марта в сети появилась запись телефонного разговора Сийярто и Лаврова. На опубликованных в зарубежных СМИ аудиозаписях, в частности, министры обсуждают прошедший визит венгерского министра в Петербург, а также возможность отмены санкций против российских граждан.