Гоблин рассказал сильно раздражающий его жену анекдот

Блогер Пучков заявил, что его жену раздражает анекдот о Брежневе и Черненко

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал в эфире радио Sputnik анекдот, который сильно раздражает его жену. Запись эфира доступна на Rutube.

Гоблин признался, что любит анекдот о генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде Брежневе и его соратнике Константине Черненко. «Брежнев на ЦК (Центральном комитете Коммунистической партии — прим. «Ленты.ру») выступает: "Вчера на похоронах Черненко... Кстати, где он?" Жену мою этот анекдот бесит просто сразу, у нее взрыв происходит. Она начинает орать: "Опять ты эту чушь завел"», — рассказал переводчик.

Он признался, что тоже считает анекдот идиотским, но все равно регулярно использует фразу «Кстати, где он?» в шуточном контексте.

Ранее Гоблин назвал один критерий, по которому он определяет качество нецензурного анекдота. По мнению блогера, он должен быть смешным.