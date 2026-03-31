Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:42, 31 марта 2026

Гоблин уличил уехавших в Израиль россиян в «подростковой дебильности»

Мария Большакова
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал тех, кто уехал из России в Израиль из-за спецоперации на Украине. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна на Rutube, он уличил таких людей в «подростковой дебильности».

«С одной стороны — настолько позорнейшая, если красиво говорить, инфантильность, а на деле — подростковая дебильность. Когда ты просто дурачок. Ты вообще не понимаешь, как вокруг тебя вещи устроены. Тебе не стыдно?» — раскритиковал эмигрантов Пучков.

Он подчеркнул, что Израиль постоянно участвует в военных конфликтах, что отражается на повседневной жизни в стране. К примеру, на улицах в этой стране много вооруженных людей.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Израиль уродской страной. Он в том числе пожаловался на некачественный израильский сервис и недоброжелательность местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok