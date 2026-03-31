Гоблин уличил уехавших в Израиль россиян в «подростковой дебильности»

Блогер Пучков счел дураками уехавших из России в Израиль из-за боевых действий

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал тех, кто уехал из России в Израиль из-за спецоперации на Украине. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна на Rutube, он уличил таких людей в «подростковой дебильности».

«С одной стороны — настолько позорнейшая, если красиво говорить, инфантильность, а на деле — подростковая дебильность. Когда ты просто дурачок. Ты вообще не понимаешь, как вокруг тебя вещи устроены. Тебе не стыдно?» — раскритиковал эмигрантов Пучков.

Он подчеркнул, что Израиль постоянно участвует в военных конфликтах, что отражается на повседневной жизни в стране. К примеру, на улицах в этой стране много вооруженных людей.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Израиль уродской страной. Он в том числе пожаловался на некачественный израильский сервис и недоброжелательность местных жителей.