10:13, 31 марта 2026

Иранские военные выступили с жестким предупреждением агрессорам

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Tasnimnews

Вооруженные силы Ирана отрежут ноги любому агрессору который попытается напасть на страну. Такое заявление сделали в Центральном штабе «Хатам аль-Анбия» сообщает агентство Tasnim.

«Побежденные американо-сионистские враги исламского Ирана должны знать что осознанная и стойкая нация и ее гордые сыны в вооруженных силах докажут, что они отрежут ноги любому агрессору и повергнут их на черную землю унижения» — говорится в сообщении штаба.

В заявлении также подчеркивается что неверные оценки президента США Дональда Трампа и израильских лидеров привели к стратегическим просчетам. Иранские военные назвали попытки врага получить контроль над Ормузским проливом иллюзией которую «они навсегда похоронят».

Ранее стало известно, что Трамп пытается взвалить на вице-президента страны Джея Ди Вэнса задачу переговоров с Ираном. Он понимает невозможность заключить сделку с правительством Ирана, поэтому «оставляет эту неблагодарную задачу Вэнсу». Источник утверждает, что Трамп выбрал вице-президента по нескольким причинам, включая подготовку возможной наземной операции.

