08:15, 31 марта 2026Силовые структуры

К поджогу российского военкомата оказались причастны мать с дочерью

Суд арестовал мать и дочь за поджог военкомата в Тюмени, их обвинили в теракте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Globallookpress.com

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения местным жительницам, оказавшимся причастными к поджогу здания военного комиссариата по Ленинскому и Восточному административных округов города, произошедшего 28 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимые Светлана В., 1986 года рождения, и Татьяна М., 1958 года рождения, обвиняются в совершении теракта. 40-летняя дочь заключена под стражу до 27 мая, ее 68-летняя мать помещена под домашний арест с учетом состояния ее здоровья.

В связи с поджогом военкомата им вменяется статья 205 УК РФ («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области суд приговорил двоих местных жителей в возрасте 15 и 16 лет за поджог железнодорожной инфраструктуры по заданию из мессенджера.

