21:12, 31 марта 2026

Канделаки прокомментировала попадание Нагиева в «черный список»

Канделаки опровергла удаление Нагиева из фильма ТНТ из-за его высказываний
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки прокомментировала слухи о том, что Дмитрия Нагиева вырезали из фильма «Королек моей любви» из-за его резких высказываний. Ее слова передает РИА Новости.

Глава канала опровергла подобные версии, заявив, что он вообще не участвовал в этом проекте.

«Нагиев в нашем проекте не снимался. Говорить, что его "вырезали", по меньшей мере странно. А что касается обсуждений и кастинга — это внутренняя кухня, которая есть у любого проекта», — сказала Канделаки.

Также Канделаки отметила, что любые решения по кастингу тех или иных проектов не связаны с «черными списками» и «отменами».

Ранее сообщалось, что Дмитрия Нагиева вычеркнули из фильма «Королек моей любви», премьера которого должна состояться в России 1 апреля.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Нетаньяху рассказал о «новых союзах» против Ирана

    МИД Ирана высказался о прекращении огня и выдвинул требование

    ВСУ ударили по трем регионам России

    Европу предупредили о последствиях из-за войны США с Ираном

    В России прокомментировали визит Каллас в Киев известным анекдотом

    Все новости
