Канделаки прокомментировала попадание Нагиева в «черный список»

Канделаки опровергла удаление Нагиева из фильма ТНТ из-за его высказываний

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки прокомментировала слухи о том, что Дмитрия Нагиева вырезали из фильма «Королек моей любви» из-за его резких высказываний. Ее слова передает РИА Новости.

Глава канала опровергла подобные версии, заявив, что он вообще не участвовал в этом проекте.

«Нагиев в нашем проекте не снимался. Говорить, что его "вырезали", по меньшей мере странно. А что касается обсуждений и кастинга — это внутренняя кухня, которая есть у любого проекта», — сказала Канделаки.

Также Канделаки отметила, что любые решения по кастингу тех или иных проектов не связаны с «черными списками» и «отменами».

Ранее сообщалось, что Дмитрия Нагиева вычеркнули из фильма «Королек моей любви», премьера которого должна состояться в России 1 апреля.