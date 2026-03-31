Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту

Горбачев: Филиппу Киркорову следует публично извиниться за курение в аэропорту

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев призвал народного артиста России Филиппа Киркорова публично извиниться за курение в аэропорту Барнаула. Его слова передает «Абзац».

Горбачев отметил, что не считает достаточной мерой выплату штрафа за курение в неположенном месте. Он отметил, что Киркорову следовало потерпеть или выйти на улицу, а не доставлять неудобства окружающим людям.

«Так можно и в самолете курить и сказать, что забыл или еще что-нибудь. Поэтому, если извинится публично, это будет правильно», — подчеркнул Горбачев.

Ранее в марте Киркорова заметили курящим в неположенном месте. Артист объяснил, что устал из-за смены часовых поясов и постоянных перелетов, в связи с чем не смог себя удержать. Его представители связались с администрацией авиагавани для оплаты штрафа.