11:04, 31 марта 2026Культура

Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту

Горбачев: Филиппу Киркорову следует публично извиниться за курение в аэропорту
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев призвал народного артиста России Филиппа Киркорова публично извиниться за курение в аэропорту Барнаула. Его слова передает «Абзац».

Горбачев отметил, что не считает достаточной мерой выплату штрафа за курение в неположенном месте. Он отметил, что Киркорову следовало потерпеть или выйти на улицу, а не доставлять неудобства окружающим людям.

«Так можно и в самолете курить и сказать, что забыл или еще что-нибудь. Поэтому, если извинится публично, это будет правильно», — подчеркнул Горбачев.

Ранее в марте Киркорова заметили курящим в неположенном месте. Артист объяснил, что устал из-за смены часовых поясов и постоянных перелетов, в связи с чем не смог себя удержать. Его представители связались с администрацией авиагавани для оплаты штрафа.

    Последние новости

    Китай обратился с призывом к Израилю и США

    В России опровергли идею ввести обязательным второй иностранный язык в школах

    Названо число заключенных в Южной Корее граждан России

    Путин продлил действие упрощающего расчеты за российский газ указа

    50-летнюю Шарлиз Терон сняли в бикини на пляже

    В Казахстане начнется выпуск популярной модели Changan

    Постпред России объяснил ситуацию в Иране главенством «закона джунглей»

    США потребовали от Польши поделиться оружием

    Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

    Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту

    Все новости
