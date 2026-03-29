Российский певец Филипп Киркоров оправдался за курение в аэропорту Барнаула. Комментарий он предоставил Telegram-каналу Mash.

Исполнитель объяснил, что устал из-за смены часовых поясов и постоянных перелетов, в связи с чем не смог себя удержать. Представители артиста связались с администрацией авиагавани для оплаты штрафа.

«Вышел из самолета, как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта. Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте», — высказался Киркоров.

Известно, что сейчас певец находится в Иркутске и готовится к новому концерту.

Ранее в марте Киркоров возмутил россиян своим поведением в аэропорту.