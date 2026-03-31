Косметолог высказалась о новой внешности Прилучного словами «полный фарш»

Косметолог Котельникова назвала полным фаршем новую внешность актера Прилучного

Врач-косметолог Алина Котельникова высказалась о новой внешности российского актера Павла Прилучного словами «полный фарш». Видео опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Медик поделилась отрывком интервью со звездой, которое появилось на YouTube-канале Fametime TV 9 марта. Так, на фоне слухов о пластике 38-летнего актера она обратила внимание, что его лицо изменилось в худшую сторону.

«Ну здесь полный фарш. С лицом Павла явно плотно поработали. Изменилась форма подбородка, ушей. Подбородок стал смотреться странно, филлер очень заметен и явно не придает мужественности. Думаю, губы тоже сделаны. Ну и куда без ботокса, здесь его более чем», — отметила эксперт, назвав подобное преображение перебором.

Ролик набрал 2,5 миллиона просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «Он уже на себя не похож, не узнала», «Сто процентов жена [актриса Зепюр Брутян] подсказала. У нее такой же подбородок», «У Зепюр такой же сделанный утюг», «Был неприятным, стал Лордом Фаркуадом [персонаж мультфильма "Шрек"]», — заявили юзеры.

