10:16, 31 марта 2026Мир

КСИР заявил об ударе по израильскому контейнеровозу

Tasnim: КСИР ударил ракетой по израильскому контейнеровозу в Персидском заливе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Tasnimnews

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по израильскому контейнеровозу Express Halfong в Персидском заливе. Об этом сообщила пресс-служба КСИР, передает агентство Tasnim.

«КСИР нанесли удар при помощи баллистических ракет по контейнеровозу Express Halfong, принадлежащему сионистскому режиму, в Персидском заливе», — говорится в публикации.

Ранее КСИР заявил, что шиитские группировки в Ираке запустили иранскую ракету «Шаиб-12» по военной базе США «Виктория» около аэропорта Багдада.

