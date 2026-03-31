Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:20, 31 марта 2026

Майонез признали музыкальным инструментом

В Нортумбрийском университете майонез признали музыкальным инструментом
Юлия Юткина
Фото: NatalyaBond / Shutterstock / Fotodom

Британские ученые официально признали майонез музыкальным инструментом. Об этом пишет New York Post.

Исследование Нортумбрийского университета подтвердило, что майонез соответствует научным критериям для классификации музыкальных инструментов благодаря своим акустическим свойствам.

Ученые определили, что консистенция и физические характеристики продукта делают его пригодным для извлечения звуков разной высоты и тональности. «Звуки, которые он издает, не являются случайными — они определяются его структурой как эмульсии», — отмечается в исследовании.

Кроме того, исследователи выяснили, что скорость и интенсивность воздействия на майонез напрямую влияют на характер звука. Медленные, плавные движения создают низкие, басовые тона, тогда как резкие и быстрые — высокие, пронзительные звуки. Майонез в банке, бутылке и майонез вне емкости звучит по-разному.

Материалы по теме:
«Они должны играть, пока босс не отпустит» Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
«Они должны играть, пока босс не отпустит»Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
1 мая 2023
Как приготовить домашний майонез? Лучшие рецепты
Как приготовить домашний майонез?Лучшие рецепты
20 августа 2024

По словам ученых, разница между обычным предметом и музыкальным инструментом заключается в том, как и для чего их используют. Когда майонез целенаправленно используют, чтобы создать звуки, он перестает быть соусом.

Ранее сообщалось, что в Испании арестовали мужчину, который поджег закусочную из-за любви к майонезу. Он разозлился, после того как узнал, что в заведении нет его любимого соуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России губернатор впервые обязал бизнес искать контрактников для армии. В Госдуме ответили: «Мы же не в Советском Союзе!»

    Пассажирка поезда вцепилась в волосы проводнице за отказ воспользоваться туалетом

    Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

    Тело северокорейца два часа лежало на детской площадке в Москве

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу по Ближнему Востоку

    Центробанки разных стран разочаровались в госдолге США

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали

    Китайцы нарекли Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото

    Отец и сын поймали окуня и нашли внутри живого черепашонка

    Турист спрыгнул с водопада на глазах у группы, показал большой палец и ушел под воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok