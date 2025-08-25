Из жизни
17:15, 25 августа 2025Из жизни

Мужчина поджег закусочную с посетителями внутри из-за майонеза

В Испании мужчина поджег закусочную из-за бутербродов без майонеза
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Испании арестовали мужчину, который поджег закусочную из-за любви к майонезу. Об этом сообщает La Sexta.

50-летний мужчина пришел в заведение с сыном. Вместе они заказали несколько бутербродов монтадито. Мужчина захотел добавить в них майонез и сообщил об этом официанту. Тот ответил, что майонеза в закусочной нет. Мужчина спросил то же самое у другого сотрудника и получил такой же ответ.

Это настолько его разозлило, что он ушел на автозаправку, расположенную неподалеку, набрал там бензина, вернулся, разлил его на барной стойке и поджег. В этот момент в закусочной были посетители, в том числе пожилой мужчина и ребенок.

Пожар удалось потушить. От огня пострадали только сам поджигатель и один официант. Им оказали медицинскую помощь. Нанесенный закусочной ущерб оценивается в 7 тысяч евро (654 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, мужчина расправился с возлюбленной и поджег лес, чтобы избавиться от останков. Вспыхнувший лесной пожар стал одним из самых катастрофических в истории округа.

