12:04, 31 марта 2026

Модель из России разбилась на байке в Таиланде, заработала смещение мозга и впала в кому

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Primeiya / Shutterstock / Fotodom

Российская модель разбилась на байке на курорте Пхукет в Таиланде, заработала смещение мозга и впала в кому. Подробности истории приводит Telegram-канал Baza.

28 марта россиянка Екатерина Блинова из Орловской области, которая проживала на Пхукете около полугода, попала в ДТП. В результате девушка получила перелом ноги и серьезную травму головы — у нее произошло кровоизлияние и смещение мозга, после чего она впала в кому.

В больнице Блиновой провели почти двухчасовую операцию по трепанации черепа и удалению гематомы. Сообщается, что состояние пострадавшей все еще тяжелое.

К тому же, у модели не было страховки. Сейчас за ее госпитализацию и лечение родным уже выставили счет в миллион, и сумма продолжает расти. Известно, что у них нет средств для оплаты ее дальнейшего нахождения в больнице. В связи с этим друзья девушки объявили сбор денег.

Ранее россиянка на байке врезалась в машину на серпантине в Таиланде и не выжила. ДТП попало на видео.

