16:50, 31 марта 2026

Москва побила метеорекорд 20-летней давности

Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Столица поставила очередной метеорекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москва завершает март новым тепловым рекордом — к трем часам дня, по данным синоптика, столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ достигли отметки плюс 17,5 градуса. Прежний рекорд держался почти двадцать лет: в конце марта 2007 года воздух прогрелся до плюс 17,2 градуса.

Под занавес марта в российских регионах было обновлено больше трех десятков тепловых рекордов. В частности, в Уфе и Перми был обновлен суточный максимум, державшийся с 1951 года. В Москве, по заявлению синоптиков, этот март стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура в столице достигла плюс 4,7 градуса. В марте 2007 года, с которым за звание самого теплого тягался нынешний месяц, среднемесячный показатель составлял плюс 4,4 градуса.

