15:33, 31 марта 2026Экономика

Москвичи проводили самый теплый за всю историю март

Виктория Клабукова

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Нынешний март оказался для москвичей самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Март 2026 года оказался богат на тепловые рекорды, причем не только суточные, но и месячные. Так, среднемесячная температура в столице достигла плюс 4,7 градуса — подобных показателей синоптики не фиксировали с 2007 года, когда среднемесячный показатель составлял плюс 4,4 градуса. В результате столбики термометров обогнали климатическую норму на 5,5 градуса. Кроме того, как отметил Тишковец, за последние 30 лет март сопровождался весенней погодой с плюсовой температурой в 19 случаях. В другие же годы погода в марте стояла все еще зимняя, что соответствует метеорологическим нормам.

Под занавес марта в российских регионах было обновлено больше трех десятков тепловых рекордов. Самый высокий показатель зафиксировали в городе Фролово Волгоградской области, где температурный максимум составил 22,7 градуса. При этом самый давний рекорд смогли побить Уфа и Пермь — там были обновлены максимумы, державшиеся с 1951 года.

    Последние новости

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

    Ушедший из России автогигант столкнулся с резким падением производства

    Все новости
