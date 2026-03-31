Мужчина отрезал голову мороженщику и принес ее к себе домой

20:02, 31 марта 2026

В Индии мужчина отрубил голову мороженщику и забрал ее домой
Антонина Черташ

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В Индии мужчина лишил головы уличного торговца мороженым, принес ее к себе домой и начал готовить ужин как ни в чем не бывало. Об этом сообщает NDTV.

Преступление произошло в субботу, 28 марта, в деревне Парсавал. 25-летний Баблу, который зарабатывал на жизнь продажей мороженого и подработками, приехал в деревню, как делал это обычно. Во время работы у него возник конфликт с 50-летним местным жителем Шанкаром Ядавом. После обмена оскорблениями Ядав набросился на мороженщика с серпом, провел им по его горлу и отделил голову от тела на глазах у прохожих.

Вместо того чтобы скрыться, злоумышленник подобрал отрубленную голову, принес ее домой и спокойно принялся готовить. Когда полиция, получив сообщение о преступлении, прибыла в деревню и вошла в дом Ядава, он все еще стоял у плиты, а голова жертвы лежала рядом. Правоохранители немедленно задержали подозреваемого, изъяли орудие убийства и отправили тело на экспертизу.

Баблу был старшим из трех братьев и единственным кормильцем семьи. У него остались жена и двое маленьких детей. Мотивы преступника пока не известны.

Ранее в Индии арестовали мужчину, который расправился с женой при помощи ядовитой змеи. Следователи сумели раскрыть дело только через три года.

