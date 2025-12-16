Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:41, 16 декабря 2025Из жизни

Муж натравил ядовитую змею на жену и выдал произошедшее за несчастный случай

В Индии муж убил жену с помощью ядовитой змеи и скрывался от правосудия три года
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yuli Seperi / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Индии арестовали мужчину по имени Рупеш Сатишчандра Амберкар, который хитроумно расправился с женой и выдал произошедшее за несчастный случай. Об этом пишет NDTV.

10 июля 2022 году не стало Нирджу Амберкар, которая была женой Рупеша. Это произошло после того, как ее в собственном доме ужалила ядовитая змея. Об этом сотрудникам полиции рассказал сам Рупеш и три его друга, пришедшие в гости. Правоохранители не заметили в их словах ничего подозрительного и приняли произошедшее за обычный несчастный случай.

Спустя три года следователь Анукул Донде снова открыл дело. Он заметил несоответствия в показаниях мужчин и надавил на них. Оказалось, что Рупеш попросил знакомого спасателя змей принести в дом ядовитую рептилию и натравил ее на жену. Придумав правдоподобную версию, они несколько лет скрывались от правосудия.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

Друзья Рупеша рассказали, что тот часто ссорился с женой и жаловался на психологическое давление с ее стороны. Устав терпеть Нирджу, он попросил помочь избавиться от нее. После допросов полиция арестовала всех четырех участников сговора, включая Рупеша и спасателя змей. Им предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в Индии продавца целебных трав не стало из-за того, что он позволил ядовитой змее укусить его ради спора. Он уверял, что у него есть травы, нейтрализующие действие яда кобры, и поплатился за свою ложь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Раскрыты детали наряда Полины Лурье на заседании в суде по делу о квартире Долиной

    Путин встретился с главой КБР Коковым

    Глава Минфина США назвал двух кандидатов на пост главы Федрезерва

    На Украине рассказали о войне роботов

    В суде перечислили всю недвижимость Долиной

    Корпоративы в России призвали заменить 13-й зарплатой

    iPhone подорожают из-за Samsung

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok