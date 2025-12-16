Муж натравил ядовитую змею на жену и выдал произошедшее за несчастный случай

В Индии муж убил жену с помощью ядовитой змеи и скрывался от правосудия три года

В Индии арестовали мужчину по имени Рупеш Сатишчандра Амберкар, который хитроумно расправился с женой и выдал произошедшее за несчастный случай. Об этом пишет NDTV.

10 июля 2022 году не стало Нирджу Амберкар, которая была женой Рупеша. Это произошло после того, как ее в собственном доме ужалила ядовитая змея. Об этом сотрудникам полиции рассказал сам Рупеш и три его друга, пришедшие в гости. Правоохранители не заметили в их словах ничего подозрительного и приняли произошедшее за обычный несчастный случай.

Спустя три года следователь Анукул Донде снова открыл дело. Он заметил несоответствия в показаниях мужчин и надавил на них. Оказалось, что Рупеш попросил знакомого спасателя змей принести в дом ядовитую рептилию и натравил ее на жену. Придумав правдоподобную версию, они несколько лет скрывались от правосудия.

Друзья Рупеша рассказали, что тот часто ссорился с женой и жаловался на психологическое давление с ее стороны. Устав терпеть Нирджу, он попросил помочь избавиться от нее. После допросов полиция арестовала всех четырех участников сговора, включая Рупеша и спасателя змей. Им предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в Индии продавца целебных трав не стало из-за того, что он позволил ядовитой змее укусить его ради спора. Он уверял, что у него есть травы, нейтрализующие действие яда кобры, и поплатился за свою ложь.

