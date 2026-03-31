Христофору: Евросоюзу необходимо попросить нефть у России во избежание дефицита

Правительствам стран-членов Европейского союза (ЕС) нужно попросить у России о поставках нефти из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в социальной сети X.

«Брюссельским чиновникам следует съездить в Москву и попросить нефть во избежание дефицита энергоносителей», — написал он.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не будет продавать ее в страны, поддерживающие потолок цен. Он ответил на вопрос о том, обсуждается ли с недружественными странами, например, с Японией, возможность экспорта топлива. Дипломат отметил, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, что является антирыночной мерой и нарушает цепочки поставок.