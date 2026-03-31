Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 31 марта 2026

В МИД назвали условие для новых поставок российской нефти

Руденко: РФ не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Замглавы МИД России Андрей Руденко в беседе с «Известиями» назвал условие для новых поставок российской нефти, отметив, что Москва не будет продавать ее в страны, поддерживающие потолок цен.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, обсуждается ли с недружественными странами, например, с Японией, возможность экспорта топлива. Он указал, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, что является антирыночной мерой и нарушает цепочки поставок.

«Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», — сказал Руденко.

Ранее стало известно, что первый за пять лет танкер с российской нефтью 24 марта прибыл на Филиппины с 100 тысячами тонн сырья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok