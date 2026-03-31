Названа страна с самым дешевым жильем на майские праздники

Грузию назвали страной с самым дешевым жильем на майские праздники

Эксперты сервиса бронирования «Отелло» назвали страны, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян на майские праздники. Список оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в топ-5 зарубежных направлений вошли Белоруссия, Турция, Узбекистан, Грузия и Армения. Авторы исследования отметили, что в 2025 году в аналогичный рейтинг также входил Казахстан.

При этом страной с самым дешевым жильем на майские праздники аналитики назвали Грузию. Там средний чек за одну ночь не превышает 6 тысяч рублей. За 6,8 тысячи рублей в сутки получится снять квартиру в Узбекистане, за 8,8 тысячи — в Армении, за 12 тысяч — в Белоруссии и за 12,9 тысячи — в Турции.

В числе популярных направлений внутри страны оказались Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин перечислил самые популярные у россиян направления отдыха за границей на майские праздники. В список вошли Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Мальдивы.

