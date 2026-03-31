Названо число заключенных в Южной Корее граждан России

Посольство РФ сообщило о 136 россиянах в тюрьмах Южной Кореи

Около 140 российских граждан находились в тюрьмах и следственных изоляторах Южной Кореи по состоянию на конец декабря. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле.

«По данным на конец декабря, в СИЗО и тюрьмах Южной Кореи находились 136 человек», — заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве не уточнили причины содержания соотечественников под стражей, а также сроки их возможного освобождения или депортации.

Ранее сообщалось, что в американских тюрьмах отбывают наказание 48 граждан России, что составляет 0,2 процента от общего числа иностранных заключенных в США.