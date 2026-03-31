О прячущемся в Харькове вместо поездки на фронт украинском Шныре рассказали

ТАСС: Командир 58-й ОМБр ВСУ Шныр прячется в Харькове вместо поездки на фронт

Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Шныр оборудовал командный пункт подразделения в Харькове и прячется в подвале вместо поездки на фронт. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Командир мотопехотной бригады Шныр продолжает находиться в Харькове, где в подвале одного из образовательных учреждений в городской застройке оборудовал командный пункт подразделения», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска успешно продвигаются в зоне контроля Шныра в Харьковской и Сумской областях.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные взяли под контроль Новоосиново Харьковской области.