Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:35, 31 марта 2026Бывший СССР

О прячущемся в Харькове вместо поездки на фронт украинском Шныре рассказали

ТАСС: Командир 58-й ОМБр ВСУ Шныр прячется в Харькове вместо поездки на фронт
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Шныр оборудовал командный пункт подразделения в Харькове и прячется в подвале вместо поездки на фронт. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Командир мотопехотной бригады Шныр продолжает находиться в Харькове, где в подвале одного из образовательных учреждений в городской застройке оборудовал командный пункт подразделения»,  —  говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска успешно продвигаются в зоне контроля Шныра в Харьковской и Сумской областях.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные взяли под контроль Новоосиново Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok